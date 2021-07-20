«Настоящая мафия». Силовики задержали всю «верхушку» ГИБДД Ставрополья

В Ставропольском крае задержали боле 35 человек из руководства регионального управления ГИБДД, включая его главу Алексея Сафонова. Всех задержанных чиновников подозревают в коррупционных и должностных преступлениях.

Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, чиновники ставропольского ГИБДД подозреваются в получении взяток, организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

Хинштейн охарактеризовал задержанных как «настоящую мафию, наживавшуюся на всем: от «блатных» номеров и пропусков большегрузов – до торговли песком».

Как пишет ТАСС, начальник ГИБДД Сафонов задержан по подозрению в коррупционных и должностных преступлениях.