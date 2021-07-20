«В мире стройка подорожала на 15%». Вице-премьер объяснил рост цен на жилье в России

В России сохраняются «огромные риски» дальнейшего роста цен на жилье. В правительстве объясняют это подорожанием строительства в мире на 15%, а также «своими инфляционными процессами» в стране.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС. По его словам, в мире «стройка подорожала на 15%», что приведет к подорожанию «импортной составляющей» в валютном исчислении. Более того, есть и «свои инфляционные процессы» в России. «Это все сильно давит на цены на жилье. Мы этого очень опасаемся, видим в этом огромные риски», – сказал Хуснуллин.

Задача правительства – минимизировать рост цен на жилье. Так, например, по словам Хуснуллина, в стране вдвое выросло число выданных разрешений на строительство. Это приведет к увеличению объема предложения на рынке и позволит «хотя бы стабилизировать цены, потому что мировую и нашу инфляцию никуда не денешь», говорит вице-премьер.

За год, по данным «Мира квартир», цена новостроек в России выросла на 12,6% – до 79 600 рублей за квадратный метр.