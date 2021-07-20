За призывы к отказу от вакцинации предложили ввести уголовную ответственность

Российским властям предлагают ввести уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации. Подобная мера должна привести к более ответственному отношению россиян к вакцинации и искоренит «недопустимые явления» в стране.

Об этом в письме министру юстиции Константину Чуйченко написал первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров, сообщает RT. По мнению Петрова, некоторые россияне отказываются прививаться и распространяют информацию о вреде вакцинации. В результате в стране уже возник черный рынок QR-кодов и сертификатов о вакцинации.

Поэтому Петров просит Чуйченко «оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям». Также Петров требует ввести ответственность для медработников, которые распространяют «недостоверную и вредительскую информацию» о вакцинации.