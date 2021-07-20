ФСБ предложила признавать россиян иноагентами за информацию о проблемах «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности предлагает признавать физических лиц «иностранными агентами» за сбор данных о финансово-экономических проблемах «Роскосмоса», проблемах развития космической отрасли и объемах финансирования госкорпорации.

Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных актов. Документ разработан в качестве дополнения к закону, по которому российские власти признают человека «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Информация о проблемах «Роскосмоса», в том числе объемах и сроках ее финансирования, а также сведения о техническом состоянии и готовности к запуску космических аппаратов может быть «использована против безопасности» России, следует из документа. За сбор и распространение подобных данных, если при этом отсутствуют признаки госизмены и шпионажа, предлагается назначать человека «иностранным агентом».

Минюст получил право без суда и следствия присваивать статус «иностранного агента» физическим лицам 30 декабря 2020 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий закон.