Путин предложил генералам и маршалам сидеть до 70 лет на своих должностях

Современная Россия активно копирует опыт позднего СССР – правительство предпринимает первые попытки регулировать цены, а президент выступает с инициативой не только чиновникам занимать должности до 70 лет, но и высокопоставленным военным чинам.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, увеличивающий возрастную планку до 70 лет для маршалов, генералов и адмиралов флота, пишет ТАСС. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», сейчас предельным возрастом на военной службе являются 65 лет.

В пояснительной записке Путин написал, что «в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». Точно такое же объяснение было и при повышении предельного возраста для чиновников – с 65 до 70 лет. Весной этого года Госдума и вовсе сняла возрастной ценз для госслужащих, которые входят в ближний круг президента, то есть назначаются и увольняются им лично.