Статью Путина об украинцах издадут отдельной книгой

Статья Владимира Путина о единстве русских и украинцах, которую министр обороны Сергей Шойгу велел изучать всем военным, издадут отдельной книгой этой осенью. Точных сроков нет, но планируется опубликовать ее в твердом переплете.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на издательство «Проспект». Сотрудник издательства не смог назвать точный тираж или сообщить дополнительные подробности о книге.

Статьи Путина уже становились книгами. Так, например, в конце 2020 года Управление делами президента заказало «Проспекту» выпустить брошюрой статью Путина о Второй мировой войне. Тогда тираж составил 63 тыс. штук, а языками публикации стали испанский, французский, немецкий и китайский.

Путин опубликовал статью о русских и украинцах 12 июля на сайте Кремля. Поводом к ее написанию стали вопросы в ходе «прямой линии». Во время общения с россиянами Путин в очередной раз заявил, что русские и украинцы – один народ.