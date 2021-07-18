«Ростех» показал деталь нового истребителя. В его прицеле – иностранный эсминец

Госкорпорация «Ростех» показала фото фюзеляжа нового истребителя с оптико-электронной прицельной системой. На прицеле у истребителя – иностранный военный корабль. Фотография подписана по-английски «See you» («Вижу тебя»).

Снимок опубликован на официальной странице «Ростеха» в Facebook. По снимку понятно, что новый истребитель пролетает над морем, а на зеркальных панелях его оптико-локационной станции отражается иностранный эсминец. Корабль имеет сходство с британским эсминцем Defender, который недавно стал участником конфликта о нарушении государственной границы России, пишут «Открытые медиа».

Подпись к фото гласит: «Черные чехлы – это очень заманчиво, но детали всегда интереснее». Под этим подразумевалось то, что 15 июля «Ростех» уже показал новый российский истребитель под черным чехлом, а теперь продемонстрировал одну важную деталь. По словам источника РИА Новости, на снимке действительно показана «оптико-электронная прицельная система», которая используется для поражения морских и наземных целей.

Как отмечает источник ТАСС, это будет первый российский однодвигательный легкий тактический истребитель с технологией «невидимка». Он сможет развивать сверхзвуковую скорость.