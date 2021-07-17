Силуанов увидел правильность своей экономической политики в «предмусорном» рейтинге России

Министр финансов Антон Силуанов считает присвоенный России агентством Standard & Poor’s суверенный рейтинг на уровне «ВВВ-» – предмусорной категории – подтверждением «правильности проводимой правительством экономической политики».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий Силуанова, опубликованный на сайте Минфина. Министр отметил, что агентство повысило свой прогноз относительно роста экономики России до 3,7% в этом году (правительство рассчитывает на 3,9%). Также он обратил внимание на то, что аналитики оценили состояние платежного баланса, сбалансированность бюджета России и плавающий курс рубля. Все это, по мнению Силуанова, «обеспечивает достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».

Накануне S&P сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «ВВВ-» (предмусорная категория – мусорный рейтинг начинается от «ВВ+» и ниже). Агентство выдало такой рейтинг за низкий уровень госдолга и значительные золотовалютные резервы. При этом проблемами экономики России они назвали: структурную слабость, неразвитые институты, стареющее население, геополитическую напряженность, которую нагнетает власть, провоцируя санкции. Санкции, в конечном счете, «становятся тормозом для роста».