Самый дорогой развод в истории Британии: Российский миллиардер выплатит бывшей жене 200 млн долларов

Российский миллиардер Фархад Ахмедов выплатит после развода бывшей жене Татьяне 150 млн фунтов стерлингов, или 207 млн долларов. Бракоразводный процесс между Ахмедовым и его женой стал самым дорогим в истории Великобритании.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на заявление адвоката Ахмедова. Процесс расторжения брака и дележа имущества у Ахмедовых начался в 2016 году в Лондоне. Суд обязал миллиардера выплатить бывшей супруге 453 млн фунтов, или 585 млн долларов. Но Ахмедов настаивал на том, что он развелся с Татьяной еще в 2000 году в России. Однако московские суды не подтвердили его слова.

Через пять лет Ахмедов пошел на мировое соглашение с Татьяной и пообещал выплатить треть того, что ей присудил суд в 2016 году. Татьяна Ахмедова согласилась на сделку с бывшим мужем после того, как добилась передачи прав на яхту мужа Luna стоимостью 300 млн долларов. По информации The Times, она даже собиралась нанять бывших военных, чтобы осуществить силовой захват 115-метровой яхты в Дубае.