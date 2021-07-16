Власти попросили у Европы кислород. В России его не хватает

Российские власти запросили поставки медицинского кислорода у Финляндии. В стране его критически не хватает, поскольку рекордное число россиян находятся на ИВЛ. Пришлось «задействовать абсолютно все возможности».

Об этом рассказал министр промышленности РФ Денис Мантуров. У Финляндии правительство просит 240 тонн кислорода в месяц. Две недели назад власти уже просили металлургические компании поделиться промышленным кислородом.

Однако этой меры не хватило. Тогда кислород забрали с судостроительных предприятий, у атомной отрасли и оборонно-промышленного комплекса. В том числе, кислород взяли из запасов Минобороны и «Роскосмоса». На Северо-Запад России поставки уже пошли из Финляндии. Правда, пока идут небольшие партии – по 20 тонн.

Всего в России на аппаратах ИВЛ находятся 5,2 тыс. человек. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Их число увеличивается на 7,5% в неделю, тогда как общее количество заболеваний на протяжении длительного времени держится у отметки в 25 тыс. человек.