Почти 20% российских врачей рекомендовали не прививаться от коронавируса

Исследование сервиса «Актион Медицина» показало: 19,6% врачей не рекомендуют россиянам прививаться от коронавируса, а 62,9% выступают за массовую вакцинацию. При этом те, кто «за» вакцинацию, советуют избегать «ЭпикВакКорону».

Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование. Опрос проводился среди 2,4 тыс. сотрудников медицинской отрасли. Среди 19,6% врачей, не рекомендующих вакцинацию, 74,5% объясняют это недоверием к российской вакцине. По их словам, вакцины недостаточно испытаны, в частности, по ним нет данных об отсроченных побочных эффектах. Каждый четвертый врач из этой группы выступает против прививок в принципе.

Больше всего сторонников вакцинации доверяют препарату «Спутник V» – 64%. «КовиВак» и «ЭпикВакКорону» поддерживают 25% и 11% соответственно.