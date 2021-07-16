Из-за дефицита авто Минпромторг отказался от программы льготных автокредитов

Дефицит автомобилей вынудил Минпромторг отложить запуск программы льготного автокредитования. Власти уже выделили 5 млрд руб. для банков, но решили, что не стоит стимулировать продажи в условиях недостатка автомобилей.

Об этом пишет «Коммерсант». В результате решения Минпромторга летом рынок недосчитается 50 тыс. льготных продаж. Программа компенсирует 10% авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 млн руб. Однако из-за нехватки автомобилей чиновник Минпромторга побоялись перегреть рынок.

Еще 5 июля глава министерства Денис Мантуров обещал запустить программу до конца года, но теперь у участников рынка нет уверенности, что осенью она заработает. Хотя, по словам одного источника издания, льготные авкторедиты в августе чиновники хотели «приурочить к предвыборной кампании».

Рынок ждет льготных продаж к осени. По словам дилеров, сейчас очень мало автомобилей дешевле 1,5 млн руб., которые подпадают под льготу. Более того, цены на авто с начала года выросли на 7%, и льгот хватит на пару месяцев. Программа правительства может только разогнать цены в бюджетном сегменте. Как только появится скидка, покупатель смирится с выросшим ценником, говорит Сергей Удалов из «Автостата».