Евросоюзу рекомендовали не признавать итоги выборов в Госдуму, если они пройдут с нарушениями

Европарламент предложил Евросоюзу не признавать выборы в Госдуму РФ, если они пройдут с нарушениями международных норм и демократических принципов. В России назвали этот совет «откровенной формой вмешательства в избирательные процессы в России».

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента со ссылкой на соответствующий доклад. Его подготовили и одобрили 56 членов комитета по иностранным делам, девять его членов выступили против, а пять воздержались. Доклад носит рекомендательный характер и не обязателен для исполнения.

В тексте документа говорится, что если выборы 17-19 сентября пройдут с нарушениями международных правил, Евросоюз должен «воздержаться от признания законности российского парламента». Депутаты призывают «стимулировать в России либеральную демократию». Более того, Брюсселю и Вашингтону нужно создать союз, чтобы «противостоять усилиям России по ослаблению демократии и дестабилизации ситуации в Европе».

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого от «Единой России», это то же самое, если бы Россия отказалась признавать Европарламент «за непризнание российского Крыма». Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал доклад Европарламента «откровенной формой вмешательства в избирательные процессы в России».