«Ничем не можем вам помочь». Германия отказалась ремонтировать дорогу в омской деревне

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили Германию и ее главу Ангелу Меркель заасфальтировать дорогу в поселке. Представитель офиса Меркель поблагодарила их за обращение, но сказала, что Германия ничем не может помочь.

Об этом пишет издание «Сибирь.Реалии» (признано иностранным агентом в России) со ссылкой на местного депутата Ирину Дроздову. Она рассказала, что жителям на их видеообращение ответила представитель властей ФРГ Надин Вахтер. Она поблагодарила людей за обращение, но попросила с пониманием отнестись к тому, что Меркель «не может ответить лично».

По словам Вахтер, она понимает – «вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне». Но при этом напомнила, что «вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера». Офису Меркель «очень жаль», что местные власти не могут «предпринять решительных действий в данной ситуации». Также им жаль, что они ничем не могут помочь. Вахтер порекомендовала жителям деревни обратиться в «Международный союз немецкой культуры» в Москве.

По словам Дроздовой, жителей деревни устроил ответ Вахтер. Они ожидали получить «отписку в духе российских чиновников». Более того, они утверждают, что российские чиновники «получили волшебный пинок» после их обращения к Меркель и «вышли из комы». Теперь они обещают построить дорогу в 2022 году.

Жители деревни Верхний Карбуш обратились к Меркель в начале июня. «У нас много людей, корни у которых немецкие», – подчеркнули они.