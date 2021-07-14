«Речь идет о здоровье детей». Омбудсмен раскритиковала массовую вакцинацию несовершеннолетних

Уполномоченная по правам детей при президенте Анна Кузнецова выступила против планов разработчика «Спутник V» провести в России вакцинацию несовершеннолетних до 20 сентября. Для этого вакцина еще не прошла полноценных клинических испытаний.

Об этом сообщает РБК. По словам Кузнецовой, массовая вакцинация несовершеннолетних вакциной Центра им. Гамалеи «преждевременна». Центр еще не провел всех необходимых клинических испытаний вакцины. «Речь идет о здоровье наших детей. И мы должны, обязаны подходить к этому вопросу максимально серьезно», – заявила Кузнецова и пообещала, что прививки детям будут делать только с согласия родителей.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург 14 июля заявил, что вакцинация подростков должна начаться до 20 сентября. «В последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания. Надо их защищать», – пояснил он.

Испытания «Спутник V» на подростках начались 5 июля в Москве. В них участвует около сотни добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Они получают препарат в меньшей дозировке.