Зависимость отечественной медицины от западных технологий оказалась выше 70%

Власти не смогли реализовать ими же принятый план по импортозамещению медицинского оборудования за 20 млрд руб. По базовым видам медтехники на конец 2020 года Россия более чем на 70% зависела от западных технологий.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА). Импортозамещение в медицине власти запустили в 2016 году и ежегодно выделяли на него порядка 4 млрд руб. Тем не менее доля импортной техники в медучреждениях в 1,5 раза ниже заложенных в планы правительства показателей.

Российская продукция, по данным Счетной палаты, занимает всего 28,8% рынка. Тогда как целью к 2021 году было занять 40%. Несмотря на планы правительства, закупки импортного оборудования продолжали расти последние пять лет. По словам источников «Коммерсанта», это происходило из-за девальвации рубля – импортные комплектующие для российских производителей сильно подорожали. При этом завозить компоненты из Китая или производить их в России стало нерентабельно, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В лекарствах доля импорта также высока – 55%, но за пять лет действия программы ее удалось снизить на 20%. Однако российские лекарства – это на 82% дженерики, изготавливаемые из импортного сырья. Доля импортного сырья составляет 75%, что ставит крест на всей идее импортозамещения.

По данным Центра статистики и мониторинга инноваций НИУ ВШЭ, российская медицина и фармакология зависят от западных технологий так же, как и вся остальная промышленность. Порядка 30% передовых технологий закупаются за рубежом.