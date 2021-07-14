«Правительство обещало 6 лет не менять налоги». Кудрин выступил против «донастройки» налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал оценить новые предложения Минфина по повышению налогов, которые в ведомстве называют «донастройкой». Однако Кудрин сразу предупредил, что они не дадут ожидаемого результата для бюджета.

Об этом сообщает РБК. По словам Кудрина, Минфин представил оценку необходимости повышения налогов на 400 млрд руб. Но Счетная палата перепроверит расчеты ведомства. В частности, Кудрин считает, что повышение акцизов на табак, алкоголь и сахаросодержащие продукты не дадут «того эффекта, на который Минфин рассчитывает». Это связано с тем, что эти меры «исчерпаны» для повышения налогов.

Также Кудрин напомнил обещания властей. «Правительство в 2018 году обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся», – сказал он. Но теперь опять идут предложения повышать налоги. На этот раз слово «повышение» заменяется «донастройкой», но все это лишь словесная эквилибристика, отвлекающая от сути.