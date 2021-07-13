Более 100 мигрантов выдворят из России после массовой драки в Москве

Депортация из России грозит более 100 мигрантам, которые в ночь на 13 июля устроили массовую драку в московском районе Кузьминки. Некоторые из них получат запрет на въезд на территорию страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. Драка произошла на Зеленодольской улице. В ней приняли участие около 200 мигрантов из Таджикистана и Кыргызстана. Побоище остановили бойцы Росгвардии и полиция. Правоохранительные органы задержали порядка 100 человек, которые и будут выдворены из страны. Несколько мигрантов получили ножевые ранения.

По данным «Московского комсомольца», конфликт произошел из-за девушек и еще одной драке, которая случилась ночью 11 июля. Три курьера из Кыргызстана оказались недовольны тем, что их землячка общалась с выходцами из Таджикистана. Компаньоны девушки в ответ на замечание напали на курьеров, используя ножи. В мессенджерах диаспоры кыргызов возникли «специальные чаты возмездия». Кыргызов призывали наказать таджиков, напавших на курьеров.

Один из кыргызов сообщил полиции о готовящемся побоище. «Если бы не ОМОН, не знаю, что было бы», – сказал он.