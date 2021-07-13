Кремль объявил о включении казачьих батальонов в Росгвардию. Они получат оружие
Казачьи подразделения будут принимать в ряды Росгвардии в тех регионах, где их много. При этом отдельных казачьих подразделений не будет.
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрией Песков, передает «Интерфакс». На вопрос, поддержал ли Владимир Путин идею формировать отдельные отряды, Песков сказал, что «это все будет в составе Росгвардии».
По его словам, в России есть регионы, где «живет много казаков». В этих регионах их будут брать на службу в Росгвардию. В остальном у структуры «хватает (своих сил)». При этом Песков допустил им выдачу оружия: «Почему им не выдавать (оружие)?» Вступив в Росгвардию, они «де-юре» будут служащими силовой структуры, а не казаками «со всеми вытекающими правами и обязанностями».
Бывший генпрокурор, а ныне полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка 11 июля сообщил, что Путин поддержал идею создания в рядах Росгвардии казачьих подразделений. По его словам, это будут «казачьи полки, батальоны». Казаки по собственной инициативе участвовали в разгонах мирных митингов в Москве. Таким образом они выражали свою «гражданскую позицию». Однако The Bell писал, что казаков учили разгонять мирных людей на деньги, которые выделял Кремль. Юридических прав на подобные действия они не имели.
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