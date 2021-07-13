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Маск «аплодисментами» поддержал призыв Рогозина к «олигархам-миллиардерам»

13.07.2021 11:38
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Маск «аплодисментами» поддержал призыв Рогозина к «олигархам-миллиардерам»

Американский миллиардер и основатель компании Space X Илон Маск «аплодисментами» в Twitter поддержал слова главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что «наши олигархи-миллиардеры» должны вкладывать деньги в космос, а не в яхты.

Соответствующий твит он разместил под сообщением Рогозина. Реакции Рогозина пока не последовало. По мнению главы «Роскосмоса», российские олигархи должны «тратить деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий». Так он прокомментировал первый суборбитальный полет корабля VSS Unity компании британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic. Эта компания собирается заниматься космическим туризмом.

Брэнсон осуществил свой полет на девять дней раньше конкурента – Blue Origin Джеффа Безоса, американского миллиардера. Брэнсон поднялся вместе с астронавтами на высоту почти 86 км и несколько минут побывал в состоянии невесомости. Затем ракетоплан приземлился в штате Нью-Мексико. По мнению Рогозина, это событие стало «знаковым с точки зрения как развития технологий, так и расширения возможностей человечества взглянуть на нашу планету из космоса».

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