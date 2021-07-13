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В Петербурге умерших от ковида будут хоронить бесплатно, чтобы «не было завалов» в крематории

13.07.2021 08:19
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В Петербурге умерших от ковида будут хоронить бесплатно, чтобы «не было завалов» в крематории

В Санкт-Петербурге умерших от коронавируса людей будут хоронить на кладбищах бесплатно. Так предполагается снизить нагрузку на крематорий, который работает на полную мощность.

Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на решение Ассоциации предприятий похоронной отрасли. В крематории на Шафировском проспекте сейчас работают все 14 печей. «Вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение», – объясняет президент Ассоциации Валерий Ларькин. По его словам, крематорий вышел на полную мощность, чтобы «освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов».

Похоронные компании не будут брать деньги за транспортировку тел из моргов. Для захоронения потребуется только купить гроб и венки. Бесплатным захоронение будет до тех пор, пока в этом есть необходимость, отметили в Ассоциации.

Крематорий Петербурга рассчитан на кремацию 200 тел в сутки, однако туда привозят по 300-400 человек, пишет «Фонтанка». Из-за этого гробы с телами умерших от коронавируса стоят несколько дней на жаре. По данным оперштаба, ежедневно в Петербурге от коронавируса умирает более 100 человек.

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