Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах

Министр финансов России Антон Силуанов выступил за скорейшее свертывание антикризисных мер в других странах. В частности, помощи населению и поддержки бизнеса. Они могут привести к перегреву мировой экономики.

Об этом Силуанов заявил на встрече министров финансов стран G20, передает Finanz. По словам Силуанова, он видит риск в поддержке населения и бизнеса в других странах. «Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов», – заявил он.

По мнению министра финансов России, экономическая политика по выходу одних стран из кризиса напрямую влияет на другие. Так, к примеру, развивающиеся страны уже приступили к ужесточению денежно-кредитной политики, а развитые сохраняют экономические стимулы. Это ведет к повышению инфляционных ожиданий. Нормализация денежно-кредитной политики всеми странами исправит эту ситуацию.

Между тем министры G20 признали, что восстановление мировой экономики идет динамичнее, чем ожидалось. В 2021 и 2022 годах она вырастет на 6% и 4,4%, прогнозирует МВФ. Однако есть расхождение между развитыми и развивающимися странами. Во многом они обусловлены темпами вакцинации от коронавируса и оказываемыми мерами поддержки населению и бизнесу.