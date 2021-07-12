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Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах

12.07.2021 16:59
Комментарии: 3
Силуанов призвал быстрее прекратить поддержку населения и бизнеса в других странах

Министр финансов России Антон Силуанов выступил за скорейшее свертывание антикризисных мер в других странах. В частности, помощи населению и поддержки бизнеса. Они могут привести к перегреву мировой экономики.

Об этом Силуанов заявил на встрече министров финансов стран G20, передает Finanz. По словам Силуанова, он видит риск в поддержке населения и бизнеса в других странах. «Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов», – заявил он.

По мнению министра финансов России, экономическая политика по выходу одних стран из кризиса напрямую влияет на другие. Так, к примеру, развивающиеся страны уже приступили к ужесточению денежно-кредитной политики, а развитые сохраняют экономические стимулы. Это ведет к повышению инфляционных ожиданий. Нормализация денежно-кредитной политики всеми странами исправит эту ситуацию.

Между тем министры G20 признали, что восстановление мировой экономики идет динамичнее, чем ожидалось. В 2021 и 2022 годах она вырастет на 6% и 4,4%, прогнозирует МВФ. Однако есть расхождение между развитыми и развивающимися странами. Во многом они обусловлены темпами вакцинации от коронавируса и оказываемыми мерами поддержки населению и бизнесу.

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21:16 1 0
Олег:

А может проще урезать ему зарплату до одной минималки, и пускай себе ни в чём не отказывает....

21:16 1 0
Андрей:

Ответ других стран : "А не пошол бы ты!" его устроит?

20:33 1 0
Арчинов:

И вот, в отчете Global Wealth Report - 2021, составленном по итогам 2020 года, Россия стала лидером среди всех стран мира по уровню богатства 1% наибогатейших граждан в соотношении с общим национальным богатством страны. Вроде у них и так всё в порядке !

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