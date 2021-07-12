«Чтобы не платить покойникам». Пенсионные фонды требуют у банков данные об умерших клиентах

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) требуют у банков информацию об умерших клиентах. В 2019 году они выплатили покойникам пенсии почти на 900 млн руб., а в 2020-м – на 70 млн. Но банки отказывают – это банковская тайна.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) в адрес Ассоциации банков России (АБР). НПФ с 2019 года входят в число организаций, которым должен быть открыт доступ к сведениям о смерти. До этого они должны были самостоятельно выяснять, жив клиент или нет.

Но банки отказываются предоставлять эту информацию НПФ. Они считают, что подобные сведения составляют банковскую тайну. Проблема для Фондов заключается в том, что им крайне трудно вернуть средства, которые были выплачены покойнику – наследники снимают средства по доверенности со счета. После этого возврат денег может быть только через суд, а это тоже расходы и издержки. Если родственники не снимают деньги, то они обращаются в доход государства. При этом переплаты покойникам ведут к потерям Фондов, но они невелик – около 0,1% от выплаченных пенсий.

Банки обсуждают вопрос с Минфином, ФНС и ЦБ, но считают, что требование НПФ «не соответствует законодательству».