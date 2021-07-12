Лавров и Шойгу повезут «бабам – цветы, детям – мороженое» в рамках агитации за «Единую Россию»

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров поедут в регионы России, чтобы участвовать в предвыборных мероприятиях «Единой России». Регионы будут выбирать исходя из того, где Шойгу и Лавров могут привлечь максимум избирателей.

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров поедут в регионы России, чтобы участвовать в предвыборных мероприятиях «Единой России». Регионы будут выбирать исходя из того, где Шойгу и Лавров могут привлечь максимум избирателей.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Единой России» и партийного консультанта Константина Костина. На мероприятия Шойгу и Лавров поедут сразу после того, как ЦИК зарегистрирует кандидатов от «Единой России». Оба министра входят в первую пятерку списка, которую сформировал президент Владимир Путин.

Шойгу и Лавров будут встречаться с избирателями, выступят на предвыборном съезде в августе и примут участие в других мероприятиях. По словам одного из собеседников РБК, где-то «по максимуму добавит приезд Шойгу», в других регионах – детский омбудсмен Кузнецова, там, где есть проблемы с системой здравоохранения – Проценко. При этом главврач больницы в Коммунарке вряд ли сможет ездить по регионам из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что он будет участвовать в мероприятиях онлайн.

Шойгу и Лавров должны будут развивать основные темы кампании «Единой России» – защита, забота, развитие, патриотизм, гордость за Россию. Их образы будут использоваться в агитационной продукции. По словам политконсультанта Екатерины Курбангалеевой, «гонять» министров по регионам нужно выборочно, чтобы не было «выстрела из пушки по воробьям». Их основной задачей станет: «Бабам – цветы, детям – мороженое. Главное – не перепутать», процитировала Курбангалеева шутку из «Бриллиантовой руки».