«Не надо "прессовать" людей». Титов призвал власти изменить подход к вакцинации

Бизнес-омбудсмен при президенте Владимире Путине Борис Титов посоветовал властям не «прессовать» людей и не «пугать» бизнес, а предложить «логичные правила» вакцинации. Люди должны сразу чувствовать «положительный эффект», а не через месяц.

Об этом Титов написал на своей странице в Facebook. По его мнению, в Россию нужно допустить все иностранные вакцины, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). QR-коды должны получать все, кто сделал первый укол, поскольку «большинство медиков» считает, что иммунитет вырабатываются после первой дозы. «Вторая доза только закрепляет результат», – подчеркнул Титов.

Люди должны сразу чувствовать «положительный результат» от вакцинации, а не через месяц. Изменение подхода к вакцинации должно позволить россиянам свободно уезжать в отпуск. Но главное, считает Титов, не надо «прессовать» людей и «пугать» бизнес. Власти должны предложить людям «понятные и логичные правила, которые дадут эффект уже сейчас».