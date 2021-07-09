Антидот от коронавируса создали в России. Он называется «Мир 19»

В России создан антидот от коронавируса под названием «Мир 19». За его разработку отвечало Федеральное медико-биологическое агентство России. Он представляет собой энтиотропный препарат, который разрушает геномы вируса.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства в пятницу, 9 июля. Отмечается, что компоненты препарата используют малые интерферирующие РНК, которые «разрушают конкретный участок генома вируса, отвечающий за его репликацию».

«Мир 19» испытывали на животных. У них после введения препарата «концентрация вируса снижается в 10 тыс. раз». На геном человека препарат не влияет и является «абсолютно безопасным», утверждают разработчики.

Первая фаза испытаний завершилась 30 марта, вторая закончится в августе. Лекарство передадут на регистрацию, если на втором этапе испытаний не будет обнаружено проблем. Минусом препарата является то, что его нужно вкалывать в первые два-три дня после инфицирования. Однако многие в этот период не подозревают, что заразились.

Глава ведомства, отвечавшего за работку антидота, Вероника Скворцова заявила, что «Мир 19» может применяться против всех известных штаммов. Она объяснила это тем, что участки генома вируса, которые атакует препарат, «практически не подвергаются мутациям».