Мишустин пообещал интернет в каждой деревне России к 2030 году

Глава правительства Михаил Мишустин пообещал сделать интернет доступным на всей территории России к 2030 году. Уже в этом году тысячи базовых станций будут установлены в в удаленных населенных пунктах.

Об этом премьер заявил в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, передает ТАСС. По его словам, власти делают «все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки». Мишустин заверил, что устранение цифрового неравенства остается одним из приоритетов государства.

По мнению премьера, возможность получать информацию из ресурсов в интернете, общаться в соцсетях и совершать покупки онлайн стали важными критериями качества жизни. Но в отдаленных точках России интернет может быть еще новой опцией с точки зрения трудоустройства. «Удаленная занятость набирает популярность», – сказал он.