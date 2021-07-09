Деятельность Навального не одобряют 62% россиян. Это максимальный показатель с 2013 года

Деятельность политика Алексея Навального не одобряют 62% россиян, тогда как уровень одобрения снизился с 19% в январе до 14% в июне. 32% россиян поддерживают решение признать его организации экстремистскими.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на опрос «Левада-центра» (признан иностранным агентом в России). Социологическое исследование проводилось 24-30 июня среди 1630 человек старше 18 лет из 137 населенных пунктов методом личного интервью.

По состоянию на июнь 2021 году у Навального минимальный уровень одобрения с 2020 года (14%) и максимальный неодобрения (62%) с 2013 года, когда его рейтинг стали замерять. Не смогли дать оценку его деятельности или не знали кто он 11% и 14% соответственно.

27% не поддерживают признание штабов Навального и его организации ФБК экстремистскими в России. 32% согласны с этим решением властей. 38% – безразличны.

Больше всего «антинавальнистов» среди людей старше 55 лет. Молодежь от 18 до 24 лет больше выражает безразличия (44%). Также высоко оно и среди людей в возрасте 25-39 лет (46%).

По мнению руководителя «Левада-центра» Дениса Волкова, рейтинг Навального падает среди молодежи из-за того, что его деятельность не дала результата и лишь привела его в тюрьму. Но свою роль сыграла и государственная пропаганда. Надежды молодежи «грубо растоптали» посадкой Навального в тюрьму, говорит Волков. По его словам, у людей «появилось ощущение, что ничего не изменится». У граждан есть «страх, разочарование, подавленность».