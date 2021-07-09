Данные Росстата: Из-за пандемии в России умерло больше женщин, чем мужчин

Общая смертность женщин в России в 2020 году выросла на 19,3%, до 173 671 человека. В то же время смертность среди мужчин увеличилась на 18,5%, до 166 608 человек. Это связано с тем, что женщин в возрасте старше 65 лет в стране в 2 раза больше, чем мужчин

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на окончательные данные Росстата по полу и возрасту умерших в 2020 году. Всего, согласно ведомству, избыточная смертность составила в прошлом году 340 тыс. человек, из которых 173 671 – это женщины.

Эксперты утверждают, что смертность среди женщин от коронавируса в целом ниже, чем среди мужчин. Однако в России женщин в возрасте старше 65 лет в 2 раза больше, чем мужчин того же возраста. Более того, прирост смертности у женщин в России обгоняет этот же показатель у мужчин, начиная с возраста в 20 лет. Двухзначный прирост смертности наблюдается уже в группе 40-44 года.

Избыточная смертность среди мужчин начинала резко расти в возрастной группе 45-49 лет (1,22 смерти на 1 тыс. человек). Чаще всего среди мужчин умирали представители возрастной группы 80-84 года (прирост на 26,7%). За ними идут мужчины 70-74 лет (25,8%).

При этом все приведенные данные относятся только к первой и второй волне коронавируса. Текущий «индийский» штамм более агрессивен. От него тяжело болеют даже молодые люди. Поэтому показатели избыточной смертности могут сильно измениться в 2021 году.