Единственный регион России, объявивший локдаун, решил от него отказаться

Правительство Бурятии решило с 12 июля отменить введенный ранее в республике локдаун. Он действовал с 27 июня. Бурятия стала единственным регионом России, в котором власти объявили «режим всеобщей самоизоляции».

Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии в Instagram. В республике на две недели была запрещена работа почти всех предприятий, за исключением продуктовых магазинов, аптек, общественного транспорта и ЖКХ. С 12 июля запрет будет действовать только на массовые мероприятия.

Решение отменить локдаун власти объяснили снижением числа новых случаев заражения коронавирусом. Вместе с тем снизилась и загрузка больниц – занято 84,2% коечного фонда. Тем не менее тенденции заболеваемости «остаются тревожными», подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, говорить о стабилизации ситуации пока что рано. «Ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме», – сказал глава республики.