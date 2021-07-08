Московские власти потратят 540 млн рублей, чтобы следить за критикой в соцсетях

Мэрия Москвы объявила тендер на доработку системы мониторинга информации о себе в СМИ и соцсетях. За это столичные власти готовы заплатить из бюджета 541,7 млн руб. За предыдущие восемь лет работы системы в нее было вложено около 200 млн руб.

Об этом пишет портал Cnews.ru со ссылкой на сайт госзакупок. Власти хотят расширить функционал действующей системы, чтобы можно было отслеживать информацию в Facebbok, «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Yotube, Twitter, Yandex, Google и т.д.

Официально система называется – «системой поддержки принятия решений аппарата мэра и правительства Москвы». Ее задача – выявление «конфликтных поводов». Победитель тендера должен будет обрабатывать 30 млн сообщений из СМИ и 365 млн постов в соцсетях ежегодно с 2021 по 2023 год. Все эти данные он должен будет хранить вместе с именем автора, количеством его друзей и подписчиков, лайков, репостов и комментариев.

Подрядчик должен будет делить все сообщения на «негативные», «позитивные» и «нейтральные», а также готовить на них ответы по необходимости. Это поможет московским властям устранять «негативную репутацию».