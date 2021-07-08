Путин разрешил россиянам летать на курорты Египта. Запрет действовал с 2015 года

Президент России Владимир Путин отменил собственный указ 2015 года и восстановил полеты российских авиакомпаний на курорты Египта.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. В течение более пяти лет в Египет могли летать только служебные рейсы, а также регулярные рейсы в Каир. Туроператорам и турагентствам было рекомендовано «воздержаться от реализации гражданам туристического продукта», который предусматривал бы авиаперелет в Египет.

В ноябре 2015 года Путин остановил авиасообщение между Россией и Египтом из-за катастрофы на Синае самолета «Когалымавиа». На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. По версии ФСБ, это был теракт. О возобновлении авиасообщения Путин и президент Египта Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля этого года.