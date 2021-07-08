Первое уголовное дело возбудили о покупке поддельного QR-кода в Москве

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода для прохода в ресторан. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество). Между тем число дел о подделке сертификатов о ПЦР-тестах и вакцинации достигло 55.

Об этом ТАСС рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов. Подробностей дела об использовании поддельного QR-кода он не раскрыл.

На текущий момент полиция Москвы уже закрыла доступ к 800 сайтам, предлагавшим купить поддельные QR-коды, а также сертификаты о вакцинации. Об этом сообщал врио замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка. Ежедневно полиция закрывает от 10 до 15 сайтов мошенников.

QR-коды требуются для прохода в заведения общепита Москвы с 28 июня. Коды выдают привитым россиянам, а также тем, кто переболел коронавирусом либо имеет отрицательный ПЦР-тест, срок которого не более трех дней.