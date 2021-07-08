«Ты ответишь за базар». Калининградца задержали за угрозы главе местного Роспотребнадзора

В Калининграде задержан 38-летний мужчина, который в социальных сетях выложил видео с угрозами главе местного Роспотребнадзора из-за ковидных мер. 24 июня в Калининграде была введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калининградской области. Неназванный ранее судимый 38-летний мужчина на видео в соцсетях высказал угрозы в адрес главы местного Роспотребнадзора Елене Бабуре.

По данным УМВД, он в «нецензурной форме высказал угрозы из-за вынесения постановления о проведении антиковидных мероприятий». Против него возбуждено дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Сейчас задержанный отпущен домой под обязательство явки.

В видео мужчина, по информации издания kgd.ru, заявил: «Ты ответишь за базар, <…> за каждое свое слово. У нас руки длинные. Я и мои ребята <…> таких, как ты, достанем из-под земли». Мужчина принес публичные извинения: «Приношу свои извинения за нелитературное высказывание в отношении Елены Бабуры. В содеянном раскаиваюсь».