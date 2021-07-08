У высокопоставленного гаишника нашли автопарк из 36 машин. Прокуратура требует их изъять

Высокопоставленный сотрудник ГИБДД МВД по Башкирии Айдар Гиндуллин оказался владельцем автопарка на 36 машин. Также у него нашли две квартиры, два участка и загородный дом в элитном поселке. Прокуратура требует изъять имущество.

Об этом пишет «Коммерсант». Гиндуллин занимал должность замначальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по республике. Он обвиняется в продаже водительских удостоверений и получении взятки. Сумма взяток составляла от 14 до 40 тыс. руб. Кроме Гиндуллина прокуратура возбудила дела в отношении еще четырех инспекторов его отдела.

Расследование показало, что у Гундуллина есть незадекларированное имущество на 24 млн руб. На неподтвержденные доходы Гундуллин мог покупать и оформлять на родственников квартиры, земельные участки, жилой дом, а также 36 машин. До начала расследования Гундуллин успел продать 20 машин, в частности Volkswagen Jetta, Land Rover Freelander, «КамАЗы», «УАЗы» и прицеп.