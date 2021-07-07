Сын богатейшего миллиардера России сбежал из дома из-за невесты. Он лично в этом признался

Сын самого богатого миллиардера России Алексея Мордашова Кирилл признался в том, что в конце июня сбегал из дома из-за невесты Алины. Он хотел, чтобы она поволновалась и поняла, насколько он для нее важен.

Об этом говорится в заявлении Мордашова-младшего в «Комсомольской правде». Проблема в том, что невеста подняла тревогу, привлекла к поискам сына миллиардера полицию и отряд «Лиз Алерт», который занимается поисками пропавших людей.

Как писал Telegram-канал Baza 29 июня, сына миллиардера нашли в тот же день недалеко от дома. По словам Мордашова-младшего, это был глупый поступок, заставивший нервничать всю семью. Побег он совершил после ссоры с невестой, которая «привела к неприятным последствиям, что даже пришлось привлекать полицию».

Отец Кирилла Алексей Мордашов возглавляет рейтинг Forbes и владеет 29,1 млрд долларов. Ему принадлежат пакеты акций «Северстали», «Ленты», «Силовых машин». Всего у миллиардера семеро детей. 20-летний сын Никита в этом году был отчислен из вуза за неуспеваемость. «Иди служить», – по словам источника Fobres, якобы сказал Мордашов сыну и отправил его в армию.