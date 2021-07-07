Россиян-банкротов стало в два раза больше в 2021 году

С начала года суды признали банкротами в два раза больше россиян, чем в первой половине 2020 года. С января по июнь банкротами были объявлены 88 тыс. граждан, тогда как за тот же период прошлого года таковых было 42,7 тыс.

Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Всего с октября 2015 года, когда была запущена процедура личного банкротства в России, банкротами объявили 370 тыс. россиян.

Ежегодно число банкротств россиян растет. По словам замминистра экономического развития Ильи Торосова, это связано с тем, что процедура становится «более востребованным легальным механизмом освобождения от безнадежных долгов».

Как отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, банкротства в 2021 году во многом связаны с пандемией. Большую часть банкротств, спровоцированных кризисом, «мы увидим в третьем-четвертом квартале этого года».