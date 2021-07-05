Белоруссия хочет закупить вакцину Pfizer. В США пообещали «передать, если останется»

Белорусские власти обратились к США по поводу закупки вакцины от коронавируса Pfizer. По словам замминистра здравоохранения Елены Богдан, поставки вакцины обсуждаются при участии посольства США.

Об этом белорусская чиновница рассказала газете «Звязда». Посольство США пообещала «передать, если останется» препарат белорусским властям. При этом попытки договориться непосредственно с производителями Pfizer и AstraZeneca оказались безрезультатными, говорит Богдан. «Они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся», – сказала она.

Белоруссия используют российскую вакцину «Спутник V», а с 14 апреля разрешила применения собственной версии вакцины, которую выпускает «Белмедпрепараты» на основе заготовки, поставляемой «Фармстандартом» из России. Также в Белоруссию поступило несколько партий китайской вакцины Sinopharm. Всего на 400 тыс. доз.