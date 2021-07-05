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Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы»

05.07.2021 15:15
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Путин опять вошел в число «главных врагов свободы прессы»

Организация «Репортер без границ» обновила список «врагов свободы прессы». Президент России Владимир Путин вошел в него вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и председателем КНР Си Цзиньпином, а также лидером Сирии Башаром Асадом.

Об этом организация сообщает на своем сайте. Всего в список попали 37 лидеров. По мнению авторов списка, эти люди подавляют свободу слова в своих странах, вводят цензуру и преследуют журналистов за их работу.

Путин, Лукашенко, Асад и иранский лидер Али Хаменеи входят в список «врагов» с 2001 года. В 2021 году к ним присоединился премьер-министр Венгрии Виктор орбан, а также премьер-министр Бангладеш шейх Хасина и глава Гонконга Кэрри Лам.

По словам руководителя «Репортеров без границ» Кристофа Делуара, у всех членов списка «свой собственный стиль». Одни навязывают «царство террора», другие выстраивают систему «драконовских законов»

Путин, в частности, всегда был «одержим идеей контроля». Он навязал журналистам свою «вертикаль власти», подчинив себе федеральные каналы, которые работают на повышение его рейтинга и пропаганду его образа, а также принял закон об «иностранных агентах», чтобы разделаться с неугодными СМИ, в том числе в интернете. По мнению «Репортеров без границ», свобода слова в России ограничена сегодня сильнее, чем когда-либо после развала СССР.

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