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Режиссер Владимир Меньшов умер из-за последствий коронавируса

05.07.2021 11:18
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Режиссер Владимир Меньшов умер из-за последствий коронавируса

Ушел из жизни кинорежиссер и актер Владимир Меньшов. Причиной смерти 82-летнего режиссера стали последствия коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Мосфильма». На студии заявили, что потеряли «дорого друга, мосфильмовца». Меньшов отдал «все свои творческие силы и яркий талант» родной студии. Он был «по-настоящему народным режиссером, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей».

Меньшов был народным артистом РСФСР и лауреатом премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит».

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