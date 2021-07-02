Российские военные объявили об испытаниях «супер-оружия» в Баренцевом море

Россия начала испытания новых систем и вооружений на подводных лодках в Баренцевом и Норвежском морях. Учения пройдут несколько дней и пройдут на глубине свыше 500 метров. В них примут участие несколько кораблей, в том числе четвертого поколения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Северного флота. В частности, в учениях примут участие атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М». Их предполагается оснастить «супер-оружием» – гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Их президент Владимир Путин презентовал в 2018 году.

Ракеты могут развивать скорость 5-6 махов. Дальность поражения цели составляет 500 км. Производит ракеты корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Сейчас ракета проходит испытание. В США считают, что она может поступить на вооружение России не раньше 2025-2030 года.

Испытания не всегда проходят гладко. Так, в июле 2019 года испытание секретного проекта ЛС-12 «Лошарик» закончилось гибелью подводников. В августе того же года на ракетном полигоне ВМФ под Архангельском прогремел взрыв. Погибли пять человек и произошел скачок радиации.