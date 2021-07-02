ФСБ заявила о намерении иностранных спецслужб вывезти журналиста Сафронова в страны НАТО

Иностранные спецслужбы собираются вывезти журналиста Ивана Сафронова в страны НАТО, заявил следователь по его делу Александр Чабан. Сафронов обвинен в госизмене и находится с СИЗО «Лефортово».

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на друзей журналиста, которые присутствовали на оглашении решения. Они не давали подписку о неразглашении материалов суда, а само постановление было в открытой части судебного заседания.

Следователь попросил оставить Сафронова в СИЗО, поскольку, по его предположению, иностранные разведки готовятся вывезти подозреваемого в страны НАТО. Он отметил, что, оказавшись на свободе, Сафронов «скроется на территории дипломатических представительств или консульств», а далее его вывезут за пределы территории РФ,

Адвокат Сафронова Иван Павлов подтвердил, что судья Андрей Расновский сослался на предположения следователя в мотивировочной части своего решения. Защита назвала такое решение Мосгорсуда недопустимым – оно построено на предположениях, которые не имеют под собой твердой основы и доказательств.

Сафронов пребывает в СИЗО с 7 июля 2020 года. Следствие пытается доказать, что в 2017 году он передал чешской разведке секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России и Африки, а также о деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Сафронов не признает вину. Суть предъявленных обвинений до сих пор остается неясной. Следователь Чабан добивался от подозреваемого признания вины ради звонка маме, но у него ничего не вышло.