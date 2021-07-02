За вымогательство денег у родственника Сталина мошенницу приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы мошенницу, которая вымогала деньги у 92-летнего Леонида Аллилуева. Аллилуев – старший сын сестры Надежды Аллилуевой, второй жены Иосифа Сталина.

Об этом пишет «Интерфакс». Аллилуев обратился в полицию в конце марта. Он пожаловался, что ему звонят неизвестные и предлагают «экспертизу» 3,4 млн руб., которые он снял с банковского счета. После жалобы к Аллилуеву пришла мошенница Анастасия Белянкина. Она представила поддельные документы об изъятии денег, но ее задержали полицейские.

Белянкина объяснила, что она явилась к Аллилуеву на Котельническую набережную по просьбе знакомой. Сообщница проходит с ней по одному делу. РЕН-ТВ сообщал, что Белянкиной до визита к Аллилуеву удалось под видом банковской сотрудницы обманным путем списать с его карты 2 млн руб. Она решила «не останавливаться на достигнутом и украсть все, что осталось».