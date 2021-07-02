Таможня увеличила сборы на 45%. Собрала почти 3 трлн рублей в первом полугодии

Федеральная таможенная служба России в январе – июне собрала на 45% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий размер сборов за полгода достиг 2,961 трлн руб. Рост сборов сопровождался увеличением платежей за импортные товары.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ФТС. По данным службы, план по пошлинам был перевыполнен на 28,2%. Помогли в этом выросшие на 39,5% платежи за импортные товары. Всего импорт принес в виде пошлин 2,03 трлн руб.

В ФТС также отметили, что растут поступления и от экспорта товаров, в частности от продажи углеводородов. Платежи зависят от мировых цен на нефть и газ, которые в этом году резко выросли. С вывоза товаров за рубеж таможня собрала 857,8 млрд руб. за полгода и перевыполнила задание правительства на 50%.