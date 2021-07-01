Сотрудникам «Газпром-медиа» выплатят по 10 рублей за добровольную вакцинацию

Холдинг «Газпром-медиа» начнет премировать сотрудников за добровольную вакцинацию от коронавируса. Работники смогут рассчитывать на 10 тыс. руб., включая НДФЛ, если сделают обе прививки.

Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на анонс, разосланный в компании, которая принадлежит холдингу. В сообщении говорится, что компания «приняла решение дополнительно поддержать добровольную вакцинацию». В этом же сообщении упоминается, что более 150 сотрудников уже подали заявки на вакцинацию «прямо в офисе».

В холдинг входят телеканалы «Матч ТВ», ТНТ, НТВ, «Пятница», радио Energy, «Эхо Москвы», Авторадио и т.д.