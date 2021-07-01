Сафронов отказался от сделки со следствием

Обвиненный в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов отказался идти на сделку со следствием. Он сохраняет присутствие духа и собирается доказывать свою невиновность до конца.

Об этом рассказали его адвокаты, сообщает The Bell. По их словам, поначалу он «в чем-то сомневался, боялся», однако это было связано с непривычной ситуацией, в которую он попал. «Сейчас человек для себя все решил. Он твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать никаких показаний, которые могли нанести кому-то ущерб, в том числе ему самому», – заявил адвокат Дмитрий Катчев.

Адвокат отметил, что впервые видит человека, который сохранял такое присутствие духа. Другие на этом этапе начинают ломаться, сомневаться. «Кто-то начинает сам уже верить в то, что он сам уже совершил какое-то преступление. Это не он», – говорит Катчев.

Суд продлил пребывание Сафронова под стражей до 7 октября. В СИЗО он находится уже год.