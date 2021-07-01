Чтобы не ходить на работу, капитан ВМФ России прикидывался больным ковидом

Капитан 3-го ранга Военно-морского флота Кирилл Мальков три месяца прикидывался больным коронавирусом, чтобы не ходить на работу. Он признан виновным по ч. 1 ст. 339 УК (уклонение от исполнения обязанностей военной службы).

Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на Северодвинский гарнизонный военный суд. Малькову назначили наказание в виде 9 месяцев ограничения по военному службе, а также удержание в доход государства 15% денежного довольствия.

По версии следствия, Мальков в командировке сообщил начальству, что заразился коронавирусом и предоставил две справки об этом. В них говорилось, что с 10 сентября по 2 декабря 2020 года он был на больничном. Однако следовали выяснили, что офицер не болел коронавирусом, а справки, которые он предоставил, оказались фиктивными. Во время больничного капитан находился в Петербурге, Москве и Краснодаре.