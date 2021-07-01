Банки обяжут перейти на отечественное ПО за 3 года, чтобы избежать блокировок счетов

В Минцифры подготовили приказ, согласно которому банки должны перейти на отечественное программное обеспечение в течение трех лет. По мнению чиновников, это обеспечит безопасность банковских операций и исключит блокировки счетов.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службы Минцифры. Приказ коснется всех объектов критической информационной структуры (КИИ). Это компании в области здравоохранения, транспорта, связи, науки, энергетики, оборонной промышленности и банки.

Банкам разрешат зарубежное ПО, если у него не будет отечественного аналога. При этом обновлением, поддержкой и обслуживанием систем будут заниматься все равно отечественные компании. Это должно повысить безопасность банковских операций, исключить блокировку счетов и «возможность перехвата конфиденциальной информации злоумышленниками», действующими из-за границы, сообщили в Минцифры.

В министерстве признают, что затраты будут большими, но риски «гораздо больше». Бюджет потратит до 2024 года 45 млрд руб. на отечественное ПО. Кредиты на эти же цели оцениваются в 70 млрд руб. В Ассоциации банков России оценивают стоимость перехода для банков в сумму от 700 млрд до 1 трлн руб.