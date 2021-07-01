«Мы точно не один народ». Зеленский ответил Путину о единстве русских и украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, заявившему, что русские и украинцы один народ. По словам Зеленского, если бы это было так, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой реял желто-голубой флаг.
В интервью «Интерфакс-Украина» Зеленский решил «расставить все точки над i». «Мы точно не один народ», – заявил он, отметив, что у русских и украинцев есть общие история, память и победа над фашизмом.
«Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг», – сказал Зеленский. По его мнению, нельзя в одно и то же время говорить об одном народе и «продолжать бойню в Донбассе».
Накануне в ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин объяснил, почему Россия не относит Украину к «недружественным странам». По его словам, русские и украинцы – один народ. В пример он привел единство еврейского народа. «Евреи в Израиль приезжают: из Африки – черненькие, из Европы, которые говорят на идише, а не на иврите, других регионов мира», – сказал Путин. Он заметил, что они не похожи друг на друга, однако «еврейский народ дорожит своим единством». Дробление, по мнению Путина, ослабляет этнос.
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Шутом был, и на должности руководителя Украины остался таким же, да еще добавил хлипкую трусость, угодливое низкопоклонство перед США , странами Запада и идет от него смрадная вонь предательства чаяний украинского народа.
Что же требуется, чтобы люди учились жить в состоянии не конфронтации друг с другом, а гармонии? Это есть, прежде всего, обретение истинного мировоззрения, включающего в себя Бога в качестве Главного Объекта, а также верного понимания своего собственного места в Процессе Вселенской Эволюции. Ведь очень многие из нас, людей, смогли бы тогда, в том числе, научиться ощущать себя — наряду с другими людьми и прочими воплощёнными и невоплощёнными существами — участниками Единого Процесса Эволюции Вселенского Сознания! Ведь мы все, воистину, являемся разновозрастными братьями и сёстрами единой Семьи, Отцом-Матерью которой является Творец! Именно и только такое мироощущение позволяет освоить качество ЛЮБВИ К ДРУГИМ — КАК К СЕБЕ И БОЛЕЕ, ЧЕМ К СЕБЕ, чему пытался научить людей, в том числе, Иисус Христос! И только тогда стали бы исчезать и перечисленные выше порочные свойства в людских душах, и взросло бы сострадание к животным (они, в частности, перестали бы восприниматься как подвижные мишени для жестокой охотничьей забавы), и, опомнившись, перестали бы люди наслаждаться вкусовыми качествами чужой плоти, прекратили бы напрасно массово губить растения по случаю «общепризнанных» «праздников»… Но, чтобы это произошло, нужно помочь всему населению планеты узнать Истину о Боге и наших — людских — задачах в связи с Его бытием! Ведь действительно, всё то, что мы сейчас обсуждаем, может видеться как нелепость, если иметь в уме образ Бога в виде… летающего невидимого человечка… Надо ведь понять, что именно Бог управляет процессом воплощения душ (каждой души!) в те или иные тела. Поэтому, если существуют национальные различия среди воплощённых на Земле людей, — то это есть то, что сделано Богом. И негативное отношение к тем или иным людям в зависимости от их национальной принадлежности — это есть неприятие действий Бога, противостояние Ему, вражда против Него. Бог ведь — не где-то там, «на небе», далеко! Бог — под каждой молекулой наших тел, по другую сторону от мира материи. И Он знает все наши мысли, наблюдает все наши эмоции и поступки… И — принимает решения относительно наших дальнейших судеб. Причём ведь речь должна идти не только о примитивах развязывающих войны, но и о жестокой насильственности, и обо всех преступных деяниях… Преступные лидеры, руководящие массами и толкающие их в хаос войны, безусловно, понесут весь груз ответственности за содеянное.