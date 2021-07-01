«Мы точно не один народ». Зеленский ответил Путину о единстве русских и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, заявившему, что русские и украинцы один народ. По словам Зеленского, если бы это было так, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой реял желто-голубой флаг.

В интервью «Интерфакс-Украина» Зеленский решил «расставить все точки над i». «Мы точно не один народ», – заявил он, отметив, что у русских и украинцев есть общие история, память и победа над фашизмом.

«Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг», – сказал Зеленский. По его мнению, нельзя в одно и то же время говорить об одном народе и «продолжать бойню в Донбассе».

Накануне в ходе «Прямой линии» президент Владимир Путин объяснил, почему Россия не относит Украину к «недружественным странам». По его словам, русские и украинцы – один народ. В пример он привел единство еврейского народа. «Евреи в Израиль приезжают: из Африки – черненькие, из Европы, которые говорят на идише, а не на иврите, других регионов мира», – сказал Путин. Он заметил, что они не похожи друг на друга, однако «еврейский народ дорожит своим единством». Дробление, по мнению Путина, ослабляет этнос.