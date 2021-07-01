Самолеты Superjet стали дороже на 12% из-за западных деталей и девальвации рубля

Стоимость самолетов Superjet 100 выросла с 31 до 36 млн долларов за штуку, или на 12,5%. За такую сумму корпорация-производитель «Иркут» готова поставлять самолеты в 2024 году. Цена выросла из-за западных комплектующих и девальвации рубля.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в лизинговой компании, которая планирует приобретать лайнеры. В корпорации «Иркут», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) объяснили, что цена на самолет выросла, с одной стороны, из-за волатильности цен на западные комплектующие, которые составляют почти 50% самолета. С другой – рубль девальвировался в 2020 году к евро на 24%, а к доллару – на 16,5%.

В Промсвязьбанке, чье дочернее предприятие «ПСБ Лизинг» собирается передать авиакомпаниям 59 лайнеров Superjet 100, говорят, что самолет ежегодно дорожает на 3%. Следовательно, к 2024 году он должен был подорожать на 12%.